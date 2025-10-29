Strappano collana e orologio ad un turista americano: presi due rapinatori La vittima è rimasta anche lievemente ferita: la refurtiva è stata recuperata

La Polizia Locale ha arrestato due cittadini extracomunitari che, armati di coltello, hanno aggredito e rapinato un turista americano in via Diomede Marvasi – zona Porta Nolana – strappandogli una collana e un orologio di pregio. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare entrambi i responsabili dopo un inseguimento effettuato prima a bordo dell’auto di servizio e successivamente a piedi. La refurtiva è stata recuperata.

Il turista rapinato ha formalizzato denuncia, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante le lievi lesioni riportate in seguito all’aggressione.

I due arrestati erano sprovvisti di permesso di soggiorno e sono risultati già responsabili, in passato, di reati simili. Entrambi sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale.