Rapinato del telefono e denaro da un uomo in scooter: arrestato un uomo Manette della polizia ai polsi di un 42enne

La polizia ha arrestato un 42enne napoletano, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in Viale Acton per una segnalazione di una rapina di uno scooter ai danni di una persona.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, era stato rapinato da un uomo del suo scooter, del telefono e di 30 euro; a seguito degli accertamenti di seguito esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli operatori hanno rintracciato in pochissimo tempo il prevenuto, identificato poi per il 42enne, in via Giacomo Leopardi, dove è stato intercettato mentre tentava di rientrare presso la propria abitazione.

Gli agenti, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 30 euro ed hanno rinvenuto il motoveicolo oggetto di rapina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.