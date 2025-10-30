Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: arrestato Rinvenuta droga dalla polizia nel quartiere Barra

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato un’auto parcheggiata all’interno della quale, anche grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto, ben occultati, 11 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,1 di Kg.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, i poliziotti hanno rintracciato il reale utilizzatore del veicolo, identificato per il 21enne, traendolo in arresto.