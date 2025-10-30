Controlli interforze a Porta Capuana: 12 violazioni al codice della strada Ecco il bilancio dell'attività svolta

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Vicaria-Mercato, Decumani e San Giovanni-Barra, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato: 160 persone, di cui 40 con precedenti, controllato 60 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno sottoposto a confisca, e contestato 12 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per sosta vietata.