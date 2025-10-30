Esplosi colpi d’arma da fuoco in via Vespucci a Napoli: traffico in tilt In corso i rilievi per ricostruire la dinamica: non risultano feriti ma il traffico è bloccato

Nel pomeriggio, intorno alle 15:50, si sono uditi colpi d’arma da fuoco in via Vespucci, a Napoli.

La segnalazione è giunta immediatamente alle forze dell’ordine, che si sono recate sul posto per verificare quanto accaduto.

Secondo quanto rivelato finora, non risultano persone ferite. Le pattuglie della Polizia di Stato stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Indagini in corso e presidio delle Forze dell’Ordine

Diverse volanti della Polizia hanno raggiunto la zona di via Amerigo Vespucci, area già trafficata e sensibile per la viabilità cittadina.

Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la natura dei colpi esplosi.

Non si esclude al momento alcuna ipotesi: le indagini restano aperte per comprendere se si sia trattato di un gesto intimidatorio, un conflitto tra privati o colpi esplosi in aria.

Traffico in tilt nella zona portuale di Napoli

A causa dell’intervento delle forze dell’ordine e dei rilievi in corso, si registrano disagi alla circolazione lungo via Vespucci e le arterie limitrofe, in particolare in direzione Porto di Napoli e Centro Direzionale.

Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di polizia e mettere in sicurezza l’area.