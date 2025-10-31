Lega la bimba ad una sedia in mensa: licenziata educatrice Sarebbe accaduto in una scuola dell'infanzia di Napoli

Avrebbe legato una bambina a una sedia con una sciarpa mentre era a mensa. Per questo motivo un'educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La segnalazione ai militari era arrivata dalla madre della piccola che era stata informata di quanto accaduto. Sul posto presente anche la direttrice della scuola che, oltre ad aver comunicato di aver già licenziato la collaboratrice, ha evidenziato che quest'ultima era stata assunta da soli quattro giorni. La madre della bimba non ha sporto denuncia.