Ritardo di oltre tre ore sul volo Ryanair Napoli Torino: condannata la compagnia Importante vittoria per i diritti dei passeggeri grazie all'intervento di Italia Rimborso

Mario Pepe

Importante vittoria per i diritti dei passeggeri grazie all'intervento di Italia Rimborso, società specializzata nella tutela dei viaggiatori aerei. Con sentenza, il Giudice di Pace di Torino ha condannato Ryanair al pagamento di 250 euro in favore di un passeggero, per il ritardo superiore alle tre ore del volo FR874 del 22 aprile 2023, sulla tratta Napoli-Torino.

Il volo, originariamente previsto in partenza alle ore 08:05 dall'aeroporto di Napoli Capodichino e in arrivo a Torino Caselle alle 09:35, è decollato soltanto alle 11:15, atterrando alle 12:45, con un ritardo complessivo di 3 ore e 10 minuti.

Nonostante il tentativo di conciliazione esperito da Italia Rimborso, Ryanair non ha riconosciuto il diritto al rimborso, costringendo il viaggiatore ad agire in giudizio.

La compagnia irlandese si è difesa sostenendo la prescrizione del diritto e l'esistenza di una circostanza eccezionale, nello specifico, un presunto lightning strike, ossia l'impatto di un fulmine su un velivolo della flotta, per sottrarsi al pagamento della compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Il giudice ha sottolineato che eventi come l'impatto di un fulmine rientrano nel normale rischio operativo dell attività di volo, e che il vettore deve essere organizzato per sostituire tempestivamente l'aeromobile danneggiato. Nel caso di specie, inoltre, come affermato dal giudice, non risulta neanche che il velivolo interessato dal presunto lightning strike fosse stato effettivamente danneggiato.

«Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: le compagnie aeree non possono sottrarsi al pagamento della compensazione pecuniaria invocando genericamente circostanze eccezionali dichiarano da Italia Rimborso –. Il passeggero ha diritto a essere tutelato ogni volta che un ritardo superiore a tre ore non sia giustificato da prove concrete e documentate. La giurisprudenza europea e nazionale è ormai chiara in questo senso, e noi continueremo a difendere con determinazione i diritti dei viaggiatori»