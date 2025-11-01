"La divisa è sacrificio estremo e continuo, ora preghiamo per il ferito" Scontro a Torre del Greco. Fsp Polizia: "Dolore immenso per l’ennesima tragedia"

"Un’altra alba di dolore immenso per questa Italia che continua a perdere i suoi Servitori in divisa, uno dopo l’altro, con frequenza agghiacciante.

Oggi piangiamo amare lacrime per Aniello Scarpato, il poliziotto che ha perso la vita in servizio nell’incidente a Torre del Greco, e preghiamo senza sosta perché Ciro Cozzolino, il collega rimasto gravemente ferito, possa salvarsi, mentre con il pensiero ci stringiamo alle loro famiglie, ai loro cari, ai colleghi del Commissariato, avviluppati in una spirale di sofferenza.

La divisa, a volte contestata, schernita, oltraggiata, data per scontata, è questo: sacrificio continuo, estremo, inaccettabile per chi non conosce la profondità dei sentimenti che animano chi fa un giuramento alla Patria, alle sue istituzioni, ai suoi cittadini. Sono ore di sgomento, paura e rabbia. Sono ore in cui il peso della divisa che portiamo si avverte in maniera quasi schiacciante, misto a quella generosità ed a quella dedizione incrollabili che sente chi fa questo, che non è un lavoro ma una missione.

E mentre aspettiamo che l’autore dell’investimento mortale venga rintracciato e chiamato a rispondere dell’uccisione del collega, definiamo senza remore ‘eroi’ in nostri poliziotti immolatisi per il proprio dovere questa notte. Un eroe, si sa, è quello che con spirito di servizio va incontro al pericolo consapevolmente a costo della propria vita, ed è proprio ciò che gli appartenenti alle forze dell’ordine fanno ogni giorno”.

Così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo il grave incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove a seguito dello scontro di un’auto di servizio con un’altra macchina, ha perso la vita un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati che lascia moglie e figli, mentre il suo collega presente a bordo, Ciro Cozzolino, è ricoverato in gravissime condizioni.