Ancora aggressioni a Monteruscello: Asl Napoli 2 nord annuncia battaglia Solidarietà e azioni legali per la tutela dei dipendenti

La direzione strategica dell’Asl Napoli 2 nord esprime la massima e incondizionata vicinanza alla dipendente in servizio presso lo sportello Cup della sede di Monteruscello che è stata oggetto di un’ennesima, inqualificabile aggressione da parte di un utente.

L'episodio, che ha comportato l'immediata chiusura dello sportello, si aggiunge ad un clima di crescente tensione e violenza nei confronti del personale sanitario e amministrativo.

La direzione strategica ha immediatamente avviato l’iter per fornire alla dipendente il supporto necessario e si riserva di intraprendere con decisione ogni azione legale a sua tutela e a difesa dell'immagine dell'Istituzione.

Si ricorda che un secondo operatore del medesimo sportello è tuttora assente per malattia a seguito di un episodio analogo.

"Non è accettabile che chi svolge il proprio dovere per garantire un servizio essenziale ai cittadini diventi bersaglio di violenza fisica e verbale - ha dichiarato il direttore generale Monica Vanni - l’aggressione alla nostra dipendente non è solo un atto di inciviltà, ma una ferita al cuore della sanità pubblica. Il nostro personale non è in trincea, è al servizio.

Pertanto, come direzione, seguiremo ogni via legale per difendere il diritto dei nostri operatori a lavorare in sicurezza"

A causa di questa aggressione e della contestuale carenza di personale, lo sportello Cup di Monteruscello rimarrà chiuso al pubblico. L’utenza è invitata a recarsi presso lo sportello Cup di Via Diano, Pozzuoli o ad utilizzare il numero Verde 80090399 o i canali online e le farmacie abilitate per le proprie esigenze di prenotazione.