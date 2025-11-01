Quarto, ladri sorpresi in casa: in fuga sparano colpi in aria Indagini dei Carabinieri di Pozzuoli in corso

Serata di paura a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, dove un tentato furto in abitazione si è concluso con momenti di grande tensione. Alcuni ladri hanno cercato di introdursi in un villino privato situato in via Fleming, ma sono stati sorpresi dal proprietario, presente in casa al momento del colpo.

I malviventi, colti di sorpresa, avrebbero reagito con una breve colluttazione, prima di darsi alla fuga sparando colpi d’arma da fuoco in aria, probabilmente per spaventare l’uomo e facilitare la loro fuga.

Banditi in fuga: esplosi colpi d’arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio si è verificato intorno alle 21:00. Dopo essere stati scoperti, i banditi sono fuggiti rapidamente, salendo a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Durante la fuga, hanno esploso alcuni colpi in aria, creando panico tra i residenti della zona.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento per il proprietario e per i vicini, allertati dagli spari.

Le indagini dei Carabinieri di Pozzuoli

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che hanno avviato immediatamente le indagini. Durante il sopralluogo, i militari hanno recuperato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente, probabilmente utilizzata dai ladri per comunicare durante il tentato furto.

Gli investigatori stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nella speranza di individuare l’auto usata per la fuga o altri elementi utili all’identificazione della banda.

Ipotesi e accertamenti in corso

Il racconto del proprietario del villino è al momento al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi, compresa quella che la banda possa aver già colpito in altri comuni dell’area flegrea o della provincia di Napoli.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni private e sull’aumento dei furti in casa nel territorio napoletano.