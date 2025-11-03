Ragazzini disturbano in una pizzeria: cameriere si scaglia contro di loro Fermato dai carabinieri, prova ad aggredire anche loro, con una sedia: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia speciale hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell’ordine.



I militari sono intervenuti in una pizzeria in piazza del Gesù per alcuni ragazzi che disturbavano.



Quando la pattuglia è arrivata in piazza, il 35enne, cameriere del locale, si è scagliato contro i ragazzini ma è stato fermato prima che facesse loro del male.



L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia. E’ finito in manette per violenzia, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.