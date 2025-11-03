Operazione dei carabinieri nei quartieri spagnoli a Napoli: due arresti Resta alta l'attenzione nel cuore della città

Servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dai militari della compagnia Napoli centro tra i vicoli dei quartieri spagnoli.



Due le persone arrestate: una in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’altra per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un tentativo di fuga durante un controllo.

59 anni, l’uomo non ha rispettato l’alt e ha investito uno dei carabinieri. Anche in manette ha continuato ad opporre resistenza. E’ ora agli arresti domiciliari.



Condotta simile per un 63enne napoletano che, dopo aver venduto una dose di droga, è scappato appena notata la pattuglia.



L’uomo è riuscito a fuggire dopo aver investito i militari che lo hanno riconosciuto e denunciato. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo di 50 anni e un 19enne, senza patente in sella ad una grossa moto.



Ispezioni anche negli esercizi commerciali: due locali sono stati controllati insieme al personale sanitario dell’Asl.



Sono state impartite numerose prescrizioni ed è stata comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro per carenze igieniche.



29 le contravvenzioni al codice della strada, 3 i veicoli sequestrati. 3 anche le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.