Recide braccialetto elettronico e lo butta nella siepe: rintracciato e arrestato Recide braccialetto elettronico e lo butta nella siepe: rintracciato e arrestato

La polizia ha arrestato in flagranza differita un 46enne napoletano per violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché denunciato per danneggiamento aggravato.

Gli agenti del commissariato Scampia, sono intervenuti presso l’abitazione della persona offesa in quanto si era attivato più volte l’alert del dispositivo di controllo applicato al prevenuto essendo stato rilevato il 46enne ad una distanza inferiore a quella prescritta, inoltre gli operatori sono intervenuti in via Roma verso Scampia dove, a seguito di un alert, hanno rinvenuto, occultato in una siepe, il braccialetto elettronico dell’uomo ed hanno accertato che era stato rimosso e danneggiato dall’indagato.

I poliziotti, visto il comportamento dell'uomo e non potendo escludere che lo stesso potesse commettere atti delittuosi nei confronti della vittima, hanno svolto una tempestiva attività investigativa e, nella mattinata di giovedì, hanno rintracciato in via Labriola il 46enne traendolo in arresto in flagranza differita come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, l'indagato è stato arrestato