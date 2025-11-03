Polizia a Frattamaggiore: contestate 19 violazioni del codice della strada Servizio straordinario di controllo del territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore. Gli agenti del locale commissariato hanno identificato 168 persone, di cui 49 con precedenti, controllato 64 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo, e ritirato una carta di circolazione. Contestate 19 violazioni del codice della strada ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9.000 euro.

Infine, i poliziotti hanno controllato 2 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per un importo di 4.000 euro per carenze igienico-sanitarie.