Movida sotto tiro a Napoli: controlli nella zona di Chiaia Ecco il bilancio dell'attività svolta da polizia, finanza e vigili urbani

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Posillipo e Bagnoli, i militari della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale e di personale dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nella zona di Chiaia e strade limitrofe.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 52 persone, di cui 7 con precedenti.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, sono stati controllati 16 esercizi commerciali, di cui 9 sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione di suolo pubblico, collocazione abusiva di insegna pubblicitaria, mancata trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e per violazioni in materia di impatto acustico. Ad alcuni dei titolari sono state, inoltre, contestate diverse non conformità significative.

Infine, gli operatori hanno denunciato un uomo poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.