Coroglio, con la pistola davanti ad un locale: la polizia arresta un 23enne Detenzione illegale di arma clandestina

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti, per detenzione illegale di arma clandestina.

In particolare, gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio nella zona della movida di Bagnoli, sono intervenuti in via Scarfoglio, nei pressi di un locale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa relativa alla presenza di una persona armata.

I poliziotti, prontamente accorsi, hanno individuato e identificato un uomo segnalato, trovandolo in possesso di una pistola marca “Steyr” con matricola abrasa e di 8 cartucce cal. 40.