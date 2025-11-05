Gli sparano a un piede a Volla: indagini in corso L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 42 anni, originario di Cercola, è stato ferito da un proiettile a Volla, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto nella zona del parco Palladino, dove la vittima, già conosciuta dalle forze dell'ordine, è stata colpita al calcagno sinistro.

La corsa in ospedale

L'uomo, immediatamente dopo l'incidente, ha ricevuto soccorso e si è fatto trasportare all'ospedale Pellegrini per le cure necessarie. La sua condizione non è critica e, secondo quanto riportato dai medici, non è in pericolo di vita. È stato emesso un referto medico con una prognosi di 30 giorni per il recupero.

Le indagini in corso

Le indagini sull'episodio sono in corso. I carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, hanno fatto sapere che, al momento, sembra che l'uomo sia stato colpito senza alcun apparente motivo, da ignoti.

Il fatto ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine continuano a cercare indizi per individuare i responsabili di questo atto violento.