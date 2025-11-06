Napoli: Il Silp Cgil manifesta davanti al compartimento della polizia stradale Ecco le motivazioni della mobilitazione

Questa mattina il Silp Cgil ha manifestato davanti al compartimento della polizia stradale di Napoli per richiamare l’attenzione del governo sulle gravi criticità che stanno mettendo in difficoltà un settore fondamentale per la sicurezza del Paese.

"La polizia stradale è un pilastro della sicurezza sulle nostre strade - dichiara il segretario generale del Silp Cgil Napoli, Angelo Raffaele Esposito.

Le donne e gli uomini della stradale garantiscono ogni giorno sicurezza, con sacrificio e professionalità, ma lo fanno in condizioni sempre più difficili.

La mobilitazione di oggi nasce dalla necessità di chiedere con forza più personale, più risorse e più rispetto per chi ogni giorno opera in prima linea sulla rete viaria nazionale.

Chi protegge la vita degli altri deve poter lavorare con dignità, sicurezza e giustizia - conclude Esposito - La polizia stradale c’è sempre, ma adesso è il momento che il governo sia presente per le donne e gli uomini delle forze dell’ordine".