Napoli: minaccia madre e aggredisce agenti intervenuti, arrestato 39enne E' successo a Pianura

Minaccia la madre e aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare la lite. È successo a Napoli, nel quartiere Pianura, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.Lo stesso è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti dell'Upgsp sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in stato di agitazione la quale ha riferito di essere stata minacciata dal figlio per futili motivi.Quest'ultimo, alla vista degli agenti, si è scagliato contro di loro finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.