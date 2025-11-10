Movida sotto tiro a Napoli: elevate sanzioni per oltre 8000 euro Durante l’attività, sono stati controllati 6 esercizi commerciali

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico i commissariati Decumani, Ponticelli e San Giovanni-Barra, i militari della guardia di finanza, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli al centro storico ed in particolare in via dei Tribunali, San Biagio dei Librai, via Santa Chiara, via Benedetto Croce, Calata Trinità Maggiore, Largo Girolamo Giusso, piazza Bellini, San Domenico Maggiore, piazza del Gesù e piazzetta Nilo.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 40 persone e controllato 10 veicoli, contestando una violazione del codice della strada per omessa revisione periodica.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 6 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari contestate diverse non conformità significative elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 8.000 euro ed è stata, altresì, disposta la sospensione di due attività commerciali a causa delle condizioni igienico- sanitarie.