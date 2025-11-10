Ragazza investita da una moto vicino al Maradona: è in gravi condizioni Incidente stradale nella notte

Una ragazza di 14 anni è stata investita da una moto nella notte mentre attraversava la strada nei pressi del McDonald's di via Giambattista Marino, a pochi metri dallo stadio Maradona a Napoli. L’adolescente è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono gravi, e la prognosi resta riservata.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’impatto, oltre a stabilire eventuali responsabilità.

Fermato il conducente della moto

Il conducente della moto, un giovane di 20 anni, non si era fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. È stato rintracciato successivamente: la sua patente è stata sospesa e il mezzo sequestrato. Le autorità stanno inoltre analizzando le immagini di videosorveglianza dei locali della zona, che potrebbero fornire dettagli cruciali sull’accaduto.

Sicurezza stradale e attenzione ai pedoni

L’incidente mette in luce ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto nelle zone ad alta frequentazione come le vicinanze di locali e stadi. Pedoni e motociclisti devono rispettare le regole del codice della strada per prevenire tragedie come quella avvenuta nella notte a Napoli.

Aggiornamenti in corso

Le indagini continuano e saranno fondamentali per chiarire la dinamica esatta del sinistro. La comunità resta in apprensione per le condizioni della ragazza, mentre le autorità sottolineano la necessità di prestare sempre attenzione alla guida e al rispetto dei pedoni.