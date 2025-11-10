Pianura, maltratta la sorella: arrestato dalla polizia In manette un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti a Pianura per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato in strada e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico, inoltre, gli operatori hanno accertato che il 37enne, poco prima, aveva minacciato la sorella, come già avvenuto in altre occasioni,