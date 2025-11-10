Pianura, maltratta la sorella: arrestato dalla polizia

In manette un 37enne napoletano

pianura maltratta la sorella arrestato dalla polizia

La polizia evita il peggio

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti a Pianura per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato in strada e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico, inoltre, gli operatori hanno accertato che il 37enne, poco prima,  aveva minacciato la sorella, come già avvenuto in altre occasioni,

