Tutela e benessere degli animali: incontro della Lega con le associazioni

Si terrà domani, martedì 11 novembre 2025, alle ore 11:30, presso il bar “Vinarium” (Centro Direzionale - Isola F10 a Napoli), la conferenza stampa organizzata dalla Lega per presentare le “Proposte per la prossima consiliatura regionale in materia di tutela e salute animale”.
Interverranno: il senatore Manfredi Potenti (responsabile Dipartimento nazionale Lega Tutela del Benessere degli Animali), il consigliere regionale Severino Nappi (capogruppo Lega Campania), Alessandra Thanel (coordinatrice unità cinofile della Lega nazionale per il riconoscimento dei cani molecolari e di assistenza ai malati), Antonella Esposito (responsabile Associazione Poteri ai Diritti), Alessandro Ricciuti (coordinatore nazionale Animal Love). Parteciperà all’incontro Giovanni Ferrara, garante regionale della Campania dei diritti degli animali.