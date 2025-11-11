Disarticolata una piazza di spaccio ad Afragola: arrestata una coppia Operazione della polizia

La polizia ha arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne e una 30enne, entrambi di Afragola.

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Salicelle, hanno notato un viavai di persone entrare e uscire da un’abitazione al pian terreno di uno stabile.

Poco dopo, i poliziotti, approfittando dell’uscita di un acquirente, sono riusciti ad entrare nell’appartamento della coppia dove hanno rinvenuto e sequestrato 25 involucri di marijuana e 8 di hashish del peso complessivo di 46 grammi circa, 890 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.