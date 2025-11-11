Mergellina: mandato di arresto europeo per un 39enne slovacco Provvedimento eseguito dalla polizia

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 39enne slovacco poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità slovacche, per danneggiamento beni privati.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in piazza Sannazaro per la segnalazione di due persone moleste.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno rintracciato i soggetti segnalati ed hanno accertato che uno di essi era destinatario del provvedimento, motivo per il quale il prevenuto è stato arrestato.