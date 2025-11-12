Morto il 93enne investito con la moglie al Vomero: troppo gravi le ferite È morto all’ospedale Cardarelli dopo 5 giorni

Non ce l’ha fatta il 93enne investito insieme alla moglie nel quartiere Vomero di Napoli. L’uomo è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli, dove era stato ricoverato in codice rosso. Le ferite riportate, tra cui la frattura del femore e la rescissione dell’arteria femorale, si sono rivelate fatali, soprattutto a causa dell’età avanzata.

La moglie, 88 anni, è ancora ricoverata al Fatebenefratelli di Posillipo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.

L’incidente in via Simone Martini: travolti sulle strisce pedonali

L’incidente è avvenuto lo scorso 7 novembre in via Simone Martini, una delle arterie principali del Vomero. I due anziani stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da un’automobile guidata da un 80enne.

Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso e ha allertato i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi gli anziani in ospedale. Le condizioni del 93enne sono apparse da subito molto gravi.

Le indagini della Polizia Municipale di Napoli

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Con la morte del 93enne, la posizione dell’automobilista si aggrava: si ipotizza il reato di omicidio stradale, ma sarà la magistratura a chiarire eventuali responsabilità.

Sicurezza stradale al Vomero: l’ennesimo incidente sulle strisce

Questo tragico episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni nel quartiere collinare di Napoli. In diverse zone del Vomero, i residenti lamentano da tempo scarsa illuminazione, automobili in eccesso di velocità e attraversamenti poco sicuri.

L’appello dei cittadini è chiaro: servono più controlli e maggior tutela per i pedoni, soprattutto per gli anziani, spesso costretti ad attraversare strade trafficate in condizioni di rischio.