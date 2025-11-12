Videochiamata figlia salva donna dalla violenza del compagno L'ultimo episodio di una lunga serie qualche giorno fa

Violenze continue, per anni. Ben due fratture del naso. L'ultimo episodio pochi giorni, il 5 novembre, a Brusciano. La donna è stata picchiata di nuovo dal suo compagno, causandole traumi e lesioni con una prognosi di 30 giorni. Lei trovando la forza di ribellarsi, è riuscita a lanciare un segnale di aiuto alle Forze dell'Ordine durante una videochiamata, grazie al supporto decisivo della figlia: un gesto che ha permesso il tempestivo intervento della Polizia.

Lo rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la denuncia per maltrattamenti in famiglia proveniente dal napoletano, corredata da referti medici e verbali delle Forze dell'Ordine. "Questa storia non è solo un caso di cronaca nera, è l'ennesimo grido d'allarme che squarcia il velo dell'ipocrisia - dice Borrelli - Una donna è stata sfregiata due volte, costretta a ritirare una precedente denuncia e a ricadere nel terrore, finché il coraggio e l'amore filiale non l'hanno salvata. Ciò dimostra quanto sia fragile la tutela offerta alle vittime e quanto sia urgente agire".