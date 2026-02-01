Teatro San Carlo, appello dei sindacati a Manfredi e Macciardi: unità Prove di intesa: sindacati e maestranze chiedono il "via libera" al bilancio

Si apre uno spiraglio per il Teatro San Carlo di Napoli. Dopo mesi di tensioni legali e scontri politici, il Consiglio di Indirizzo (CdI) si riunisce domani con un obiettivo prioritario: l'approvazione del bilancio. Un atto formale, ma dal profondo valore politico, che potrebbe segnare la fine delle ostilità tra il Comune e la Sovrintendenza.

Il richiamo all'unità

Le maestranze del Lirico più antico d'Europa hanno rotto il silenzio con una lettera aperta indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi. Il messaggio è chiaro: "Collaborazione e unità per il bene del teatro". I lavoratori chiedono esplicitamente di interrompere la battaglia legale contro la nomina del Sovrintendente Macciardi, ribadendo piena fiducia nella gestione attuale per garantire continuità produttiva. "Dobbiamo mettere il San Carlo in condizione di proseguire la sua attività. È un atto obbligatorio."

Le reazioni sindacali: Cisl e Uil per il dialogo

Anche le sigle sindacali spingono per una distensione. La Uilcom Campania, tramite il segretario Massimo Taglialatela, sottolinea come la gestione Macciardi stia valorizzando le professionalità interne, distaccandosi dalle scelte del passato. Sulla stessa linea la Fistel Cisl, con Gisberto Rondinella che invita le istituzioni a ritrovare la serenità necessaria per preservare un’eccellenza mondiale.

Il nodo politico: il ruolo della Regione

Nonostante il clima di tregua, restano alcune incognite sul tavolo. Innanzituitto la posizione della Regione: si attende di capire quale strategia adotterà Palazzo Santa Lucia a guida Fico nel nuovo assetto del CdI. Il presidente ha già manifestato l'intenzione di ripristinare i fondi regionali per il teatro. Un altro segnale politico arriva dal consigliere Riccardo Realfonzo, nominato dall'ex Governatore, che sui social ha commentato la lettera dei lavoratori esprimendosdi a favore di Macciardi: "Basta polemiche e fiducia nel Sovrintendente, un appello condivisibile"