Napoli–Fiorentina: task force della Polizia locale, il bilancio dei controlli In campo la polizia locale nei pressi dello spazio Maradona

64 agenti della polizia locale e un ufficiale impegnati ieri in occasione di Napoli – Fiorentina. All'indomani dell'evento di calcio ecco il bilancio dei controlli effettuati e delle sanzioni emanate dagli agenti impegnati nelle aree limitrofe allo Stadio Maradona.

Sicurezza e Daspo

“Il presidio del territorio – comunicano da Palazzo San Giacomo - ha portato alla denuncia di un tifoso per violazione del Daspo: l'uomo nonostante il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di cinque anni, è stato intercettato nelle aree antistanti lo stadio. Sul fronte della prevenzione dei rischi, sono state accertate 5 violazioni relative al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro”.

Viabilità e Parcheggiatori Abusivi

Massima attenzione è stata riservata al contrasto della sosta irregolare per garantire le vie di fuga e il deflusso degli spettatori: “95 veicoli rimossi con carro attrezzi; 110 verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada; 8 parcheggiatori abusivi sanzionati, di cui 3 denunciati all'Autorità Giudiziaria”.

Controlli Commerciali e Suolo Pubblico

Gli accertamenti hanno interessato anche le attività di vicinato. “In applicazione della Legge Regionale numero 7/2020, sono stati eseguiti 5 sequestri per la vendita non autorizzata di bevande in lattina (55 pezzi totali). Inoltre, sono state contestate 2 occupazioni abusive di suolo pubblico ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada per strutture installate senza autorizzazione”.