Napoli, Conte tira un sospiro di sollievo: ecco come sta Di Lorenzo L'esito degli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto il capitano azzurro

In casa Napoli torna il sereno dopo le ore di grande apprensione vissute per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio rimediato nel corso della sfida contro la Fiorentina aveva fatto temere il peggio, alimentando l’ipotesi di una possibile lesione al legamento crociato, che avrebbe comportato uno stop lungo e pesante per la squadra azzurra. Fortunatamente, gli accertamenti strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno escluso conseguenze così gravi, restituendo un cauto ottimismo all’ambiente. Gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, una diagnosi che impone attenzione e un percorso di recupero mirato, ma che allontana lo spettro di un’assenza prolungata. Il capitano del Napoli verrà ora sottoposto a una consulenza specialistica per definire nel dettaglio il programma riabilitativo e stabilire con precisione i tempi di rientro in campo. Lo staff medico, in accordo con l’allenatore Antonio Conte, seguirà passo dopo passo l’evoluzione clinica del giocatore, evitando forzature che potrebbero compromettere il pieno recupero. Nel frattempo, l’intero ambiente partenopeo può tirare un sospiro di sollievo: Di Lorenzo, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, resta una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro.