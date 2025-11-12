Incidente a piazza Borsa a Napoli: ferito un poliziotto, trasportato al Cto La piazza, chiusa per alcuni minuti, è stata poi riaperta

Paura questa mattina in piazza Giovanni Bovio, meglio conosciuta come piazza Borsa, nel centro di Napoli. Un poliziotto è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto intorno alle ore 11:00 di oggi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente sarebbe scivolato accidentalmente, riportando alcune contusioni. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto erano presenti anche i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure, che hanno subito prestato i primi soccorsi insieme ai colleghi della Polizia di Stato.

Soccorsi immediati e trasporto al Cto

La situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che sono giunti sul posto con un’ambulanza.

Dopo le prime cure mediche, il poliziotto è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato al Pronto Soccorso del Cto, struttura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Secondo quanto si apprende, le condizioni del ferito non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto ulteriori accertamenti diagnostici per sicurezza.

Piazza Borsa chiusa per alcuni minuti

Per consentire le operazioni di soccorso, piazza Borsa è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto che collega Corso Umberto I.

La circolazione è stata ripristinata poco dopo, una volta rimosso il mezzo di servizio e conclusi i rilievi di routine.

L’episodio ha destato curiosità tra i passanti e commercianti della zona, ma non ha avuto conseguenze sulla viabilità generale del centro.

Corso Umberto I e la sicurezza stradale: i recenti interventi

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade del centro di Napoli, in particolare lungo Corso Umberto I, il celebre Rettifilo che collega piazza Garibaldi a piazza Bovio.

Da tempo i residenti e i commercianti chiedono al Comune maggiore manutenzione e controlli per ridurre il rischio di incidenti.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale, tramite Napoli Servizi, ha installato nuove strisce pedonali rialzate e segnaletica luminosa per migliorare la visibilità notturna e la sicurezza dei pedoni.

L’agente ferito si trova ora al Cto di Napoli per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.