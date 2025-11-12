Aggredisce la moglie durante l'ennesima lite violenta: arrestato dalla polizia In manette un 61enne per maltrattamenti in famiglia

La polizia ha arrestato un 61enne di Acerra, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del commissariato di Acerra, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, indicando il marito, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l’aveva aggredita fisicamente, come già accaduto in precedenti occasioni. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.