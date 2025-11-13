Si schianta contro una ringhiera alla guida di un auto rubata a Massa di Somma Arrestato ragazzo di 19 anni

Paura nella notte tra San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, in provincia di Napoli, dove un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento a bordo di un’auto rubata. Il giovane era alla guida di una Smart ForFour segnalata poco prima come veicolo rubato.

La fuga e lo schianto

Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Torre del Greco ha notato l’auto in transito nel comune di San Sebastiano al Vesuvio.

Alla vista dei militari, il 19enne ha tentato di fuggire, ignorando sirene e lampeggianti.

L’inseguimento è durato alcuni chilometri fino a corso Pirandello, nel comune di Massa di Somma, dove il giovane ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro una ringhiera in acciaio.

Arrestato, era illeso

Nonostante l’impatto, il ragazzo è rimasto illeso. I Carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L’auto rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Le indagini

Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica del furto e verificando se il 19enne abbia agito da solo o con l’aiuto di complici.

L’episodio si inserisce in una serie di furti d’auto segnalati nelle ultime settimane nell’area vesuviana.