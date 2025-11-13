Tentano furto al bancomat con la "spaccata" a Sant’Anastasia: ladri in fuga Il colpo fallito in piazza IV Novembre

Nelle scorse ore un tentativo di furto con la tecnica della “spaccata” è stato messo in atto ai danni del bancomat di una banca in piazza IV Novembre, nel centro di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un’auto rubata come ariete per sfondare l’apparecchio bancomat.

L’intervento della vigilanza e dei Carabinieri

Il tentativo di furto è stato sventato grazie al tempestivo intervento degli addetti alla vigilanza privata e delle forze dell’ordine, che hanno messo in fuga i ladri prima che potessero impossessarsi del denaro.

L’auto usata per la spaccata è stata completamente distrutta nell’impatto e abbandonata sul posto.

La denuncia del deputato Borrelli

Sull’episodio è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato le immagini dell’auto distrutta sui propri canali social.

“Le immagini dell’auto di un povero cittadino, rubata e ridotta a un ammasso di lamiere per compiere un gesto criminale, sono il simbolo di un’escalation di violenza e audacia che non può essere ignorata”, ha dichiarato Borrelli.

Il parlamentare ha inoltre rilanciato un appello alle istituzioni, chiedendo maggiore sicurezza e controlli più serrati per contrastare l’aumento dei reati contro il patrimonio in provincia di Napoli.

Escalation di furti nel Napoletano

L’episodio di Sant’Anastasia si aggiunge a una serie di furti e tentativi di spaccata ai bancomat registrati nelle ultime settimane tra Napoli e provincia.

Un fenomeno che preoccupa residenti e commercianti, spesso vittime di azioni violente e distruttive, compiute con mezzi rubati e in orari notturni.