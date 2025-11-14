A Secondigliano con una pistola scacciacani nel vano sella: denunciato Nei guai un 19enne napoletano

Quando lo hanno fermato in sella a uno scooter lui non aveva giustificazioni. Siamo a Secondigliano e i carabinieri della locale stazione fermano un 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo non ha mai conseguito la patente e lo scooter è senza assicurazione e senza revisione.

Scatta il sequestro e quando i militari aprono la sella del mezzo trovano anche un’arma. Si tratta si una pistola scacciacani senza il tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato per porto abusivo di pistola a salve e guida senza patente.