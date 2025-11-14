Uomo minaccia medico al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: denunciato Pretendeva di essere visitato con urgenza

Un episodio di violenza nei confronti del personale sanitario si è verificato recentemente al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove un uomo di 31 anni ha minacciato un medico con un paio di forbici.

L’episodio

Secondo le ricostruzioni, il trentunenne si è infuriato perché sosteneva di non essere stato visitato immediatamente. In preda all’escandescenza, ha estratto le forbici e ha minacciato il personale, richiedendo con insistenza cure immediate. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo il personale a chiamare il 112 per chiedere supporto.

Intervento delle forze dell’ordine

La pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto in pochi minuti e ha bloccato l’uomo all’interno del presidio ospedaliero. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, non si sono registrati feriti tra il personale sanitario né tra i pazienti presenti in pronto soccorso.

Conseguenze legali

Il 31enne dovrà ora rispondere di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e personale sanitario. L’episodio evidenzia ancora una volta il problema della sicurezza nei nosocomi napoletani, dove le aggressioni ai medici e infermieri sono purtroppo frequenti.

Violenza negli ospedali: un fenomeno preoccupante

Gli episodi di violenza contro il personale sanitario sono in crescita in tutta Italia, in particolare nei pronto soccorso. Gli operatori chiedono maggiore protezione e strumenti per prevenire simili comportamenti, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale.