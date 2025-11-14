Scampia: la polizia rinviene oltre 1 kg di cocaina e denuncia un 56enne L'uomo dovrà rispondere del reato di ricettazione

Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un controllo in uno stabile in largo Baruch de Spinoza, dove hanno rinvenuto, all’interno di un battiscopa, 6 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,2 kg, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.

Inoltre, nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato l’abitazione di un 56enne napoletano dove hanno rinvenuto 5 computer portatili, un modem, 41 smartphone, 1.116 sim di diversi gestori telefonici e 5 carte di debito/credito, intestate a vari soggetti di cui non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso. Alla fine l'uomo è stato denunciato per ricettazione.