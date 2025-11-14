Scampia: la polizia rinviene oltre 1 kg di cocaina e denuncia un 56enne

Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un controllo in uno stabile in largo Baruch de Spinoza, dove hanno rinvenuto, all’interno di un battiscopa, 6 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,2 kg, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.
Inoltre, nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato l’abitazione di un 56enne napoletano dove hanno rinvenuto 5 computer portatili, un modem, 41 smartphone, 1.116 sim di diversi gestori telefonici e 5 carte di debito/credito, intestate a vari soggetti di cui non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso. Alla fine l'uomo è stato denunciato per ricettazione.