Spara col fucile contro le auto in sosta dal tetto della sua abitazione: assurdo I carabinieri denunciano un 77enne a Torre del Greco

Al 112 arrivano segnalazioni di un uomo che spara alle auto in sosta, premendo il grilletto di un fucile a pallini dal tetto della sua abitazione.



I carabinieri della sezione operativa e della stazione di torre del greco raggiungono l’indirizzo segnalato e bussano alla sua porta. All’interno scoprono un laboratorio per la modifica delle armi e il confezionamento dei proiettili.



Ad attirare per prima l’attenzione, una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa. Un’arma clandestina sulla quale sono in corso accertamenti.



Poi una pistola calibro 22 e 3 fucili ad aria compressa, tutti di fabbricazione artigianale. Nel locale anche inneschi di proiettile, buste di pallini di ferro e pezzi di armi.



L’anziano è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.