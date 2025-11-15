San Giorgio a Cremano: carabinieri arrestano 18enne per spaccio Appostati sotto casa del ragazzo, i militari hanno assistito allo scambio in diretta

Maggiorenne da appena otto mesi ma già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per spaccio di droga.

Appostati sotto casa del ragazzo, i carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno assistito ad uno scambio in strada: un involucro per una banconota. Ritenendo che potesse trattarsi di una vendita di droga, i militari hanno fermato il “cliente” e sequestrato la stecchetta di hashish appena acquistata.

Il pusher, intanto, si era spostato in piazza Troisi dove ad attenderlo c’erano altri carabinieri. Addosso 20euro in banconote di piccolo taglio. Nella sua abitazione trovate 56 dosi tra marijuana e hashish confezionate in buste trasparenti.

Complessivamente 89 grammi di stupefacenti e materiale utile al confezionamento. Il 18enne è stato portato in carcere ed è ora in attesa di giudizio.