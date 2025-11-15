Napoli, uomo ferito da colpi d'arma da fuoco muore in ospedale: si indaga Le circostanze sono ancora da accertare

Alle ore 12:30 circa, la polizia è stata chiamata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco.

La vittima, un 26enne, è arrivata in ospedale già in condizioni critiche e purtroppo è deceduta poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era stato ferito poco prima in via Suor Maria della Passione Beata, ma le circostanze dell’agguato sono ancora da chiarire. Il giovane aveva precedenti di reati contro il patrimonio.

Le indagini sono state affidate all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e alla Squadra Mobile di Napoli, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per fare luce sull’accaduto.