Carceri, Sappe: "Bene incremento organico per Poggioreale e Secondigliano" In arrivo 66 e 63 nuovi agenti della Penitenziaria

''Accogliamo con grande favore le parole del sottosegretario alla Giustizia Delmastro Delle Vedove sull'incremento di organico per le carceri di Napoli Poggioreale e Secondigliano per, rispettivamente, 66 e 63 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria che vanno ad aggiungersi ai neoassunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre. Possiamo a ben titolo dire che esso è anche conseguenza delle continue sollecitazioni in tal senso formulate in questi mesi dal Sappe''.

Lo dichiara Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commentando le dichiarazioni del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. ''Gutta cavat lapidem, dicevano gli antichi: letteralmente, 'la goccia perfora la pietra' - aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe - Auspichiamo che anche le prossime assegnazioni di neo agenti del 186° e 187° corso diano un prima boccata di ossigeno ai Reparti degli istituti di pena, alcuni davvero in difficoltà. Noi, da parte nostra, saremo sempre sul pezzo, affinché Ministero della Giustizia e Dap adottino immediati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo in servizio nella prima linea delle sezioni detentive''.