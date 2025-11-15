Afragola,colpisce e ferisce agente durante un controllo: denunciato Dovrà rispondere di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni persomali

Intensificati i controlli sul territorio da parte della polizia locale guidata dal girigente comandante colonnello Antonio Piricelli.

Nel corso di alcuni controlli effettuati dagli agenti, identificato un cittadino che aveva occupato il marciapiede con frutta ed ortaggi.

Nel corso degli accertamenti lo stesso ha invitato gli operatori di polizia ad andare via perché non dovevavo controllarlo. Non contento, ha lanciato degli oggetti contro di loro. Uno in particolare ha colpito un agente rimasto lievemente ferito.

Immeditamente fermato e condotto nei locali del comando di polizia oocale per gli atti di rito, alla fine è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.