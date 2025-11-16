Bimbo di 13 giorni in stato di incoscienza: salvato dai poliziotti

Hanno scortato la famiglia al Santobono dove il piccolo è stato rianimato

Napoli.  

 La polizia di Stato di Napoli ha salvato un neonato di 13 giorni. L'intervento dei poliziotti lo scorso giovedì. Il piccolo era con febbre alta e forti difficoltà respiratorie, era ormai in stato di incoscienza. Gli agenti del Commissariato Montecalvario Francesco e Daniele, allertati dalla richiesta di aiuto dei genitori del piccolo, hanno subito scortato la famiglia presso l’Ospedale Santobono, dove il piccolo è stato rianimato e stabilizzato dal personale sanitario.

