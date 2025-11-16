Cinquantacinquenne aggredito e rapinato dell'auto al centro commerciale In tre gli hanno intimato di consegnare l'auto, armati di coltello e pistola

- Un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo aver subito un'aggressione nel parcheggio di un centro commerciale a Napoli. L'episodio si è verificato intorno alle 7 di questa mattina. In particolare l'uomo, che si trovava a bordo della propria auto, è stato avvicinato da tre persone armate di pistola e coltello. I tre hanno intimato alla vittima di consegnare l’auto il 55enne si è opposto.Ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei malviventi avrebbe colpito alla testa il 55enne con il calcio della pistola mentre un altro lo avrebbe colpito al fianco con il coltello provocandogli un taglio

.A quel punto i 3 si sono impossessati dell’auto per poi fuggire.Sul posto anche il personale del 118 che ha trasferito la vittima nella clinica Villa dei Fiori di Acerra dove si trova tuttora in osservazione ma non in pericolo di vita. Indagini in corso. Nell’area in questione non sono presenti sistemi di videosorveglianza.