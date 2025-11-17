Evade dai domiciliari: sorpreso con 94 grammi di "erba" Maresciallo libero dal servizio arresta un 24enne

La testa fuori dal portone d’ingresso, uno sguardo a destra e uno a sinistra. 7.30 del mattino, nessuna pattuglia in strada, via libera per un 24enne ai domiciliari.



Quello che il giovane non poteva prevedere era un maresciallo libero dal servizio, in borghese e in cammino lungo piazza Troisi per iniziare il turno in caserma.

Il militare ha riconosciuto il detenuto e l'ha bloccato prima che potesse fuggire. A dargli poi supporto una gazzella di colleghi della stazione locale.

Addosso 94 grammi di marijuana e 210 euro in contante. Alla fine è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed evasione. E’ ora in attesa di giudizio.