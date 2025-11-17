Somma Vesuviana: padre e figlio aggrediti con coltello, indagano i carabinieri Aggressione nel parco San Sossio

Nella tarda serata di ieri, a Somma Vesuviana, padre e figlio sono stati vittime di un’aggressione con coltello nel parco San Sossio. Secondo quanto riferito dai carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna, l’autore del gesto è al momento non identificato.

Le condizioni delle vittime

Il padre, 45 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, ma è stato dimesso dopo le cure. Il figlio, 26 anni, è ricoverato al Cardarelli e, sebbene ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati colpiti dall’arma da taglio durante l’aggressione.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, identificare l’aggressore e stabilire il movente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto o sulla natura della lite che ha portato all’aggressione.