Carcere Secondigliano: è Gianfranco Marcello il nuovo direttore

È Gianfranco Marcello, già direttore delle case circondariali di Benevento e Ariano Irpino, il nuovo direttore del carcere di Secondigliano a Napoli.
Il dirigente, punto di riferimento per l'operatività e l'efficienza negli istituti penitenziari, ha sempre dedicato il suo impegno soprattutto nel settore della sicurezza.
L'Uspp si rivolge al nuovo direttore "i più sinceri auguri, auspicando una proficua collaborazione con il personale di polizia penitenziaria e con le organizzazioni sindacali", si legge in una nota.
"Affronteremo con il nuovo direttore, pertanto, ogni problematica con la massima trasparenza, certi che attraverso un sereno e costruttivo confronto, si potranno ricevere importanti traguardi per la salvaguardia della dignità professionale del personale di polizia penitenziaria", concludono il presidente dell'Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio.