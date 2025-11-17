Guida sicura nel napoletano: la polizia rileva sei violazioni al codice stradale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore. In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 184 persone, di cui 49 con precedenti ed una denunciata per interruzione di pubblico servizio, controllato 65 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo.
Ancora, nel corso dello stesso servizio, sono state contestate 6 violazioni del codice della strada e ritirate due carte di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 2.000 euro.