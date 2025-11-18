Bancomat scassinato e trascinato da un'auto in strada: una scena da film E' successo incredibilmente a Casalnuovo di Napoli

A prima vista sembrava un normale ingombrante, un frigorifero o qualcosa di simile. Ma poi è bastato poco per capire che si trattava di ben altro.

Un furto questa volta di quelli da film. Malviventi dopo aver scassinato uno sportello bancomat, portano via la cassa, trascinandola in strada dopo averla legata ad un'auto facendola sbattere da una parte all'altra.

La scena è stata vista in diretta da diversi abitanti, affacciati a finestre e balconi e dagli automobilisti in transito. C'è chi è riuscito anche a registrare un video pubblicato stamane da fanpage.

E' successo alla filiale della Bdm banca al corso Umberto, nel centro di Casalnuovo di Napoli. Nella rocambolesca fuga, i malviventi hanno danneggiato anche alcune auto in sosta. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri.