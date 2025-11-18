Evade domiciliari: la polizia lo scopre, lui scappa e si arramica ad un palazzo E' successo in via Antonio Labriola a Napoli

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti per evasione. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, mentre transitavano in via Antonio Labriola, hanno notato il 23enne a bordo di un’auto che alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Gobetti, dove l’uomo ha abbandonato l’auto e si arrampicato all’esterno di un palazzo fino a raggiungere la sua abitazione, dove poi è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.